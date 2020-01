Casaconcia fa il pieno con le magiche illustrazioni di Innocenti

Un momento per perdersi nei meravigliosi mondi magici realizzati dal pennino di Roberto Innocenti. Questo vuole essere l’obiettivo della mostra “Sorprese tra le pagine” del famoso illustratore toscano che è stata inaugurata Sabato 25 Gennaio a casaconcia e ha visto un buon successo di pubblico venuto ad omaggiare uno degli illustratori italiani più importanti nel panorama internazionale.

Il racconto della serata. Molti i momenti toccanti durante il viaggio nella storia e nei lavori di Roberto Innocenti. Una serata che ha permesso al pubblico di conoscere in maniera ancora più dettagliata e sincera il modus operandi, i concetti chiave e le ispirazioni alla base delle opere. “Per realizzare un’illustrazione non c’è un tempo preciso – ha spiegato Innocenti – possono bastare venti giorni mentre altre volte anche dei mesi. Serve documentarsi sulla storia, sui personaggi ma soprattutto sui luoghi. La differenza è tutta lì.”

Successivamente Innocenti è stato premiato dal Sindaco di San Miniato Simone Giglioli e da Michele Fiaschi, consigliere comunale, in quanto “figura di spicco del territorio toscano e importante interprete dell’arte italiana nel mondo”.

L’arte di Innocenti. Un’arte che altro non è che un continuo confronto tra il testo e le storie. Innocenti, col suo pennino dal tocco magico e celestiale, lavora principalmente con quelle vicende dove l'autore lascia spazi ampi e indefiniti al lavoro dell'artista, come ad esempio in Pinocchio, o dove un piccolo accenno o una sfumatura nella narrazione, in apparenza secondari, possono dare il la a sottolineature, accenti diversi, pronti però a farsi altro, a cambiare costantemente.

Il lavoro di Roberto Innocenti si costruisce spesso intorno a due storie, non solamente una. La prima è quella principale, il filo logico che indirizza il racconto, e poi si presenta la storia “parallela”, non certo secondaria, in cui il lettore diventa parte attiva e sarà suo compito scoprirla e dipanarla. Il suo segno risulta sempre paziente e minuto, attento e calibrato, mai eccessivo. Il suo indagare, quasi come fosse un archeologo, riserva sempre piccole e grandi sorprese, continui particolari e accenti, sussurri, bisbigli che si svelano pian piano agli occhi del lettore. Proprio per questo le storie da lui raccontate si caratterizzano per una straordinaria forza poetica, per un rigoroso impegno civile e, al momento opportuno, una costante nota di ironia. Un insieme di elementi che dimostra senza dubbio la capacità di immaginazione, di comprensione; la sensibilità e, in ultima analisi, l’intelligenza e l’occhio critico dell’artista.

I riconoscimenti. Unico illustratore italiano vincitore dell’ambitissimo Hans Christian Andersen Award (2008), insignito di prestigiose onorificenze e importanti riconoscimenti, tra cui il Premio per la Pace Gustav Heinemann, il XIV Premi Libreter 2013 per il miglior albo illustrato assegnato per “La Caputxeta Vermella” e il Das Rote Tuch, Roberto Innocenti è già tra gli illustratori maggiormente apprezzati a livello mondiale, raffinato interprete della “visual culture” internazionale, come dimostra tra l’altro il Certificate of Excellence assegnatogli dal “New York Times”. La mostra. “Sorprese fra le pagine” sarà visitabile fino al 15 Febbraio 2020 in Via I° Maggio 82/84 – Ponte a Egola, con i seguenti orari: dal Lunedì al Venerdì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14.30 alle 17.30, mentre Sabato dalle 10 alle 12:30 e dalle 16 alle 19:30. Ingresso gratuito.

Fonte: Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale

