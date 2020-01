Edicola della legalità, in consiglio comunale interverrà Fabrizio Tognoni di Libera

Domani, Martedì 28 gennaio (dalle 14,30, Sala Delle Baleari) nuova seduta del Consiglio Comunale.

Dopo una question del neo-consigliere comunale Vladimiro Basta (Pd) “come mai l’amministrazione comunale ha dimenticato di definire un piano di verifica e controllo di questi apparecchi salvavita?” (gli risponderà l’assessore Gianna Gambaccini), questa nuova seduta del Consiglio Comunale, come convocata dal suo Presidente, Alessandro Gennai, sarà aperta dalla discussione – richiesta da tutti i consiglieri di opposizione, primo firmario il consigliere Francesco Auletta (Diritti in Comune) – sulla ben nota vicenda dell’Edicola della legalità di Borgo Stretto a cui parteciperà anche Fabrizio Tognoni, coordinatore provinciale di Libera, già incontrato dal Sindaco di Pisa Michele Conti insieme ad alcuni rappresentanti dalla stessa Associazione, lo scorso 15 gennaio.

In questa incontro, come si ricorderà, fu deciso, di comune accordo, di aprire un tavolo tecnico (a cui partecipi anche l’Università di Pisa) finalizzato a installare un nuovo chiosco in una zona centrale della città.

Successivamente i consiglieri comunali saranno chiamati a discutere e a votare ben 4 importanti delibere. La prima è relativa all'adesione del Comune di Pisa alla rete Bibliolandia della Provincia di Pisa. La seconda è relativa ad alcune integrazioni e modifiche all'atto di avvio del procedimento di formazione del piano strutturale intercomunale. La terza è relativa alla nomina dei 3 componenti l’Osservatorio contro le mafie. La quarta, infine, è relativa alla istituzione del Garante dei diritti degli animali. “Il Garante dei diritti degli animali - ha commentato, Alessandro Bargagna (Lega), capogruppo consiliare della Lega nonché proponete questa iniziativa (nella foto) - è novità assoluta per il nostro Comune e rientra nel più ampio programma di mandato del Sindaco Michele Conti, riguardante la tutela degli animali ed in generale dell’ecosistema all'interno del quale vivono e viviamo anche tutti noi”.

Il Garante dei diritti degli animali affiancherà altri due Garante già previsti dallo Statuto del Comune di Pisa e cioè il Garante per i diritti della persona disabile e il Garante per i diritti delle persone private della libertà personale.

Le prossime sedute del consiglio Comunale si terranno martedì 11 Febbraio e martedì 25 Febbraio, dalle 14,30, Sala Delle Baleari.

Fonte: Consiglio Comunale di Pisa - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Pisa