Elezioni Emilia, Trentanovi (CCT): "Incoraggianti per la Toscana"

“Il risultato dell’Emilia è incoraggiante e ci dà un segnale chiaro su quanto il buon governo, l’ascolto e l’unità siano elementi fondamentali per tutti coloro che si candidano alla guida di una grande comunità.

In Toscana molto è stato fatto, e molto è da fare, sempre di più e meglio.

La straordinaria mobilitazione delle Sardine ci dice che c’è un’Italia, un’Emilia, una Toscana dei diritti che vuole essere ascoltata. È la Toscana del lavoro, della sanità per tutti, della sostenibilità ambientale. È un elettorato che come noi non è legato a un partito, ma a un’idea e a una visione del mondo.

A loro ci rivolgiamo e a tutto il mondo della sinistra toscana, affinché si uniscano le forze e si lotti per una Toscana nuova nei contenuti, ma ben ancorata alle sue radici antifasciste e solidali. Comunità Civica Toscana c’è, ed è pronta ad ascoltare le istanze dei territori per costruire insieme un programma di governo e una lista della coalizione del candidato Eugenio Giani. Insieme costruiremo un argine alla peggior destra degli ultimi anni e faremo progredire la Toscana nel secolo nuovo.” - così Giacomo Trentanovi, Presidente di Comunità Civica Toscana.

Fonte: Ufficio Stampa

