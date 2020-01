Fabrizio Tesi nel Cda di Fondazione Filiera Italia

Il vivaismo toscano, con Fabrizio Tesi, entra nel consiglio di amministrazione di Fondazione Filiera Italia, la nuova realtà che riunisce il meglio della produzione agricola nazionale, rappresentata da Coldiretti, dell’industria alimentare, con oltre 60 protagonisti nazionali, e della distribuzione, ora allargata alle più importanti componenti del sistema Paese.

Tesi, presidente di Coldiretti Pistoia e rappresentante legale di Giorgio Tesi Group, collaborerà con Enzo Moavero Milanesi eletto presidente della Fondazione al primo consiglio di amministrazione di Fondazione Filiera Italia che vede anche Vincenzo Gesmundo, segretario generale di Coldiretti, come vicepresidente vicario e Luigi Scordamaglia, AD Inalca/Cremonini, nella carica di consigliere delegato.

“Fondazione Filiera Italia mette insieme le principali realtà della filiera agricola, aziende private e cooperative, eccellenze produttive assolute del made in Italy e grande distribuzione. In questo contesto –spiega Fabrizio Tesi, presidente di Coldiretti Pistoia- sono orgoglioso di assumere un ruolo importante per portare il contributo del florovivaismo alla crescita dell’agricoltura italiana. Siamo un settore che fornisce un bene sempre più necessario per temperare gli effetti del cambiamento climatico. Il verde urbano e non solo, al pari della buona alimentazione, è, e sarà sempre di più, strategico elemento di benessere collettivo. Fondazione Filiera Italia favorirà lo sviluppo e l’innovazione anche nel settore vivaistico”

La Fondazione è una realtà dove le storiche eccellenze come Antinori si sono unite alle grandi imprese private come Bonifiche Ferraresi, l’unica società agricola quotata in borsa, si sono aggiunte quelle cooperative come Granarolo, l’importante gruppo lattiero caseario nazionale e la compagine sociale, dall’agricoltura e all’industria, si è allargata a Conad, l’importante gruppo distributivo italiano.

“Investire nell’agroalimentare significa guardare al futuro positivamente. Filiera Italia sarà l’incubatrice di riflessioni, proposte ed iniziative nella duplice prospettiva di esortare al continuo miglioramento qualitativo e sostenibile delle produzioni italiane e dei benefici per i consumatori ovunque nel mondo. Una fucina attiva, in sintonia con i più attuali orientamenti dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite per pervenire a risultati concreti, promuovere e tutelare l’eccellenza dell’intera filiera agroalimentare”, ha affermato il presidente Enzo Moavero Milanesi che è Direttore della School of Law dell’Università LUISS, Guido Carli (Roma), e che tra l’altro è stato più volte Ministro (Esteri, Affari Europei).

Si tratta di catalizzare gli intenti comuni verso uno sviluppo sempre più sostenibile di un settore dalle enormi potenzialità. Il cibo e l’agroalimentare infatti sono diventati una primaria ricchezza del Paese la cui espansione, dai campi coltivati agli scaffali e alla ristorazione raggiunge in Italia una cifra di 538 miliardi di euro pari al 25% del Pil ed offre lavoro a 3,8 milioni di occupati. Questo emerge da una analisi della Coldiretti dalla quale si evidenzia che mai così tanto cibo e vino italiano sono stati consumati sulle tavole di tutti i paesi del mondo con il record storico per le esportazioni agroalimentari Made in Italy che nel 2019 sono ulteriormente aumentate del 4% rispetto al primato di 41,8 miliardi messo a segno l’anno precedente.

Il nuovo assetto di Filiera Italia offre anche la possibilità di interloquire al meglio a livello nazionale, europeo e globale, nella scia del lavoro che ha già portato ad oggi ad affrontare con esito positivo numerose questioni sensibili. Ad esempio, la trasparenza sull’origine dei prodotti nelle loro etichette, il contrasto operoso al cambiamento climatico, il sistema italiano a batteria (con l’esclusione importante dei prodotti Dop ed Igp) fino all’insidiosa disputa dei dazi. Una presenza qualificata per pensare, per i componenti della filiera agroalimentare italiana, pareri e strumenti che ne stimolino e ne esaltino la crescita e la competitività, anche con esplicita attenzione alla qualità, sicurezza e alla sostenibilità ambientale, energetica e logistica.

Con la nomina della nuova “squadra” Filiera Italia diventa Fondazione senza scopo di lucro e si apre anche alla partecipazione in qualità di soci da parte di aziende e enti come tra gli altri, Eni, Snam, Enel, Terna, Cassa depositi e prestiti (Cdp), Poste Italiane e Banca Intesa.

I SOCI DI FONDAZIONE FILIERA ITALIA

Aat agroindustry advanced technologies spa - oranfresh -

Ab - gruppo ab

Abaco

Agricola grains spa

Agrinsieme

Amenduni spa

Antinori

Bellavista

Biraghi spa

Birrificio Baladin soc.semplice agricola

Bonifiche Ferraresi s.p.a soc. Agricola

Brescia Centrale del latte

Casillo group spa

Cdp Cassa depositi e prestiti

Certified origins italia srl

Cirio società agricola srl

Co.pro.b. soc. Coop.

Collegio toscano degli olivicoltori - società agricola cooperativa

Soc. Cooperativa Conad

Confederazione nazionale Coldiretti

Consorzio casalasco del pomodoro soc. Agr. Coop

Davide Campari -Milano

De nigris srl

Dimmi di sì

Enel

Eni spa

Farchioni olii spa in breve fo-spa

Faro vivai

Fiolini srl

Floramiata

F.lli Beretta spa

Granarolo

Ima

Inalca spa

Italia alimentari spa

Inseme spa

Intesa Sanpaolo

La Doria spa

Loacker spa

Maccarese spa società agricola

Maschio gaspardo spa

Mastri birrai umbri

Myenergy srl società agricola

Naturalia ingredients gruppo maccaferri

Noberasco spa

Norda - acque minerali d'italia

O.p.a.s organizzazione prodotto allevatori suini

Ocrim – società per l’industria meccanica spa

Oleifici fiorentini

Oleificio zucchi

Olitalia srl

Oranfrizer srl

Ortoromi

Pieralisi spa

Pomeo srl società agricola

Poste italiane

Princes industrie alimentari srl

Rigamonti

Rummo spa

Snam

Società agricola Giorgio Tesi vivai s.s.

Steriltom spa

Tenuta di Donnafugata srl società agricola in breve Donnafugata srl

Terna

Unacoa (Salvi Group)

Urbani tartufi

Valle spluga spa

Tor viscosa

Sdf – Same-deutz-fahr

Sis

Fonte: Coldiretti Pistoia - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Pistoia