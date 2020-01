Fi-Pi-Li, Stella (FI): "Con nuovi cantieri code e disagi per altri 4 mesi"

"L'avvio, oggi, dei cantieri sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno è l'inizio di altri quattro mesi di code e disagi, a poche settimane dalla conclusione dei lavori iniziati nel maggio del 2019. Purtroppo, questo accade quando non si è capaci di programmare per tempo gli interventi, come fa la Regione Toscana: è il minimo che possiamo aspettarci". Lo afferma il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella (Forza Italia), in merito ai nuovi lavori sulla Fi-Pi-Li iniziati oggi sul viadotto del Turbone.

"Non bastavano oltre 6 mesi di cantieri partiti a fine maggio scorso, che hanno causato code estenuanti per tutta l'estate e l'autunno trascorsi - osserva Stella -. Ora gli automobilisti e i camionisti dovranno sorbirsi altri 120 giorni di caos e rallentamenti. Nonostante tutte le promesse dei mesi scorsi, la Regione Toscana mostra la sua approssimazione e superficialità: se fossero stati fatti controlli già prima di far partire i cantieri del 2019, ora non ci troveremmo in questa situazione. Chiediamo di sapere se ci saranno i lavori in notturna".

Fonte: Ufficio stampa

