Giornata della Memoria, Livorno ricorda Gino Bartali

Il Comune di Livorno, la Comunità Ebraica di Livorno, l’Associazione Ippogrifo, in occasione della celebrazione del Giorno della Memoria 2020, invitano la cittadinanza a partecipare all’evento che avrà luogo mercoledì 29 gennaio, alle ore 17,30 presso la sala del Centro Donna del Comune di Livorno, Largo Strozzi, n.3.

Il titolo è: “Giorgio & Gino. Ricordare Cantando” Memorie e testimonianze sulla resistenza civile al nazifascismo in Toscana, in omaggio alle figure di Giorgio Nissim e Gino Bartali. Questi uomini negli anni della seconda guerra mondiale e delle leggi antisemite, quando l’umanità stava sprofondando nell’abisso più nero, hanno dato un grande esempio di speranza, testimonianza, eroismo. Giorgio e Gino portando solidarietà e generosamente rischiando la propria vita, hanno salvato dalla deportazione e dalla morte centinaia di ebrei. Oggi .sono trascorsi 75 anni dalla scoperta degli orrori perpetrati dal Terzo Reich di Hitler per la “soluzione finale” dell’eliminazione degli ebrei e oggi il nostro tempo di nuovo vede e vive il diffondersi di preoccupanti segnali di antisemitismo.

Intervengono all’evento Vittorio Mosseri, Presidente della Comunità Ebraica di Livorno, Monica Mannucci, Vice Sindaca del Comune di Livorno, Maria Giovanna Papucci, Presidente dell’Associazione Ippogrifo. Porterà il suo saluto un rappresentante della Famiglia Bartali. Durante lo spettacolo musicale il pubblico potrà ascoltare i canti e le narrazioni di Piero Nissim, che tanti concerti ha tenuto con il Nuovo Canzoniere Italiano, mentre continua tutt’oggi a comporre musiche di scena per gli spettacoli del proprio gruppo teatrale.

Lo accompagna al pianoforte Franco Meoli, che compiuti gli studi musicali presso il Conservatorio Musicale Luigi Cherubini di Firenze, compositore, tiene concerti solistici e con formazioni cameristiche in Italia e anche all’estero. Ricco il menu di sala con canti yiddish e di Memoria.

Ingresso libero e gratuito.

