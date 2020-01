La famiglia di Pietro Rossi ringrazia tutto il personale sanitario e parasanitario dell'ospedale SS.Cosma e Damiano di Pescia, in particolare la dottoressa Panigada del reparto di medicina, per l'assistenza competente ed esemplare nei confronti della malattia del nostro caro. La cura e l'attenzione per Pietro sono un grande esempio di buon funzionamento dell'ospedale di Pescia. Grazie di cuore a tutti.

La famiglia Rossi

