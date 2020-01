Il Palagina Cappiano porta a casa la vittoria contro CGN Gabbro

Pala pascoli, ore 21,30 di fronte a Palagina Cappiano si presenta CGN Gabbro squadra di centro bassa classifica. Prima sorpresa della sera il pubblico, la palestra è completamente esaurita.

Diverse assenze fra le calligiane fra cui Kapitan Puccinelli. Una novità nelle biancoazzurre Silvestri Dania una ex giocatrice Palagina che da circa tre anni giocava nell’ Omega. Coach Emanuele Cavallini schiera Buti Annalisa e Letizia Conti centrali ; Maria Chiara Maccioni alzatrice, Agnolucci Barbara banda, Serena Salvadori opposto, Barbara Maestrini banda e per l’occasione CAPITANO. Rachele Cavallini libero. Il primo set parte nel segno dell’ equilibrio e sino al termine si mantiene bilanciato.

Da segnalare che sul 10 a 10 abbiamo l’ esordio un po’ a sorpresa di Silvestri al posto di Buti A. come centrale (infatti Dania aveva prevalentemente giocato come Banda o come opposto, solo rarissime volte come centrale nel Cappiano). Una mossa indovinatissima in quanto farà una gara discreta.

Le calligiane prendono alcuni punti di vantaggio verso la metà del set con i battuta Silvestri portandosi sul 20 a 17. Punti mantenuti sino alla fine che vede Palagina vincente per 25 a 21.

Il secondo set vede le calligiane decise a conquistare la frazione, il set rimane equilibrato sino

Al 18 a 17 per le bimbe capitanate da Maestrini.

Da segnalare che sul 8 a 5 per CGN entra in campo Funghi (reduce da un brutto infortunio che l’ ha tenuta fuori dai campi un paio di mesi) al posto di un’ ottima Salvadori. Sul 22 a 18 mette nuovamente i piedi in campo Buti A. al posto di una eccellente Conti. Con Agnolucci in battuta Palagina ottiene lo strappo decisivo andando sul 21 a 17. E si conclude Con la battuta di Silvestri che serra il set per 25 a 21.

Il terzo set presenta una grande novità ls presenza dal primo minuto di Buti Veronica giovanissima giocatrice (fra l’ altro proveniente da un altro sport). Per il resto rimane la formazione con Maccioni, Agnolucci, Buti A., Maestrini, Silvestri e naturalmente come libero Cavallini Rachele. Set combattutissimo con buone giocate da ambo le parti . sull’ 8 a 3 per Cappiano entra in campo Antonelli al posto di Maccioni.

Squadre che sino all’ ultimo si lottano punto punto e quando sembra che CGN abbia messo la freccia e raggiunto il traguardo 24 a 22 per le labroniche, Palagina tira fuori grinta e orgoglio si porta a casa set e partita con uno splendido 26 a 24.

MVP: Quando si vince il merito naturalmente è di tutte, ma va segnalata l’ autorevolezza e la grande tranquillità con cui ha giocato Buti Veronica. Pertanto il premio va a lei e un plauso al coach che ha avuto fiducia nella sua atleta.

ROSTER PALAGINA CAPPIANO VOLLEY

2 PUCCINELLI JANET KAP.

3 FUNGHI CHIARA

5 PAGHI TANIA

6 ANTONELLI SARA

7 MACCIONI MARIA CHIARA

9 MAESTRINI BARBARA

16 CONTI LETIZIA

13 AGNOLUCCI BARBARA

14 MEACCI VIRGINIA

21 BUTI VERONICA

15 SALVADORI SERENA

8 ROMANI MARTINA

11 BUTI ANNALISA

10 ELKABIRI WISSAL

1 CAVALLINI RACHELE

00 SILVESTRI DANIA