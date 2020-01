Il Rotary Bisenzio Le Signe, un progetto digitale per l'IC di Lastra a Signa

Let's go digital! Il Rotary Bisenzio Le Signe ha realizzato a gennaio un importante Service in collaborazione con la Rotary Foudation (presente all’evento per quest'ultima G. Brajont) a favore dell'Istituto Comprensivo di Lastra a Signa al quale sono state donate una lavagna multimediale in 4k, programmi informatici per i ragazzi affetti da disturbo da Dsa e sei Bee BOT ( l'ape robot per fare coding).

La cerimonia si è svolta all'interno della scuola media Leonardo da Vinci di Lastra a Signa.

"Il Rotary è da sempre sensibile a aiutare a accrescere la cultura nella comunità, i giovani devono avere tutti gli strumenti idonei per poter ampliare le loro conoscenze perché rappresentano il nostro futuro. La cultura è l'unico investimento che non fallisce mai" con queste parole Chiara Pagni (tra l'altro ex studentessa della Scuola Media Leonardo da Vinci) Presidente del Rotary Club Bisenzio Le Signe ha presentato il service davanti alle varie autorità intervenute: il Sindaco di Lastra a Signa Angela Bagni e Leonardo Cappellini suo vice, Eleonora Marchionni Dirigente del Comprensivo di Lastra a Signa, diversi docenti nonché anche la relativa rappresentante dell'associazione genitori, Monia Monni consigliera Regionale e infine alcuni membri del Consiglio Direttivo e il responsabile della comunicazione del RC Bisenzio Le Signe.

Fonte: Ufficio Stampa

