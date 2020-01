Ladri di slot al Circolo Arci La Concordia, colpo riuscito alla terza volta

Furto nel Circolo Arci La Concordia a Firenze, in via del Ronco Lungo. I malviventi hanno studiato molto bene il modo di introdursi nella struttura, nulla sembra stato lasciato al caso per portare a buon fine il colpo.

Alle 3.56 i malviventi si sono introdotti nel Circolo passando da una rete dietro il campo da basket, che è stata tagliata per permettere un agevole passaggio da lì. I ladri hanno spento luci in giardino e rotto la lampada attaccata alla porta d'ingresso, per poter agire indisturbati per rompere la porta con il flessibile. Una volta dentro, hanno portato via la cassa automatica e hanno poi distrutto le 5 slot machine presenti nella struttura. Il circolo è monitorato da telecamere di videosorveglianza, le cui immagini al momento sono al vaglio della polizia che indaga sulla vicenda.

La presidente del Circolo Arci la Concordia ci fa sapere che in zona ultimamente ci sono stati altri furti. Ma non è tutto: alcuni balordi avevano provato già un mese fa a entrare per ben due volte nella struttura, passando dalla finestra, ma non ce l’avevano fatta.

Non si conosce ancora l'ammontare del danno subito dal circolo.

Chiarastella Foschini