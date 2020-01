Lezione di storia per gli studenti di Fucecchio nella Giornata della Memoria

Gli studenti comprendono la storia e imparano a non dimenticare. Grande partecipazione da parte dei ragazzi delle scuole per le iniziative in programma in occasione della Giornata della Memoria che ricorre oggi. Gli eventi sul territorio di Fucecchio per commemorare le vittime dell'Olocausto sono iniziati già da ieri, con grande partecipazione, con la presentazione a Massarella del libro di Giovanna Lori “Era l'estate del '44”, e sono proseguiti questa mattina al Teatro Pacini con lo spettacolo “Memoria: tra passato, presente e futuro” a cura dei ragazzi della scuola media Montanelli-Petrarca, e a seguire con la cerimonia in piazza Dina Boncristiani, dove è stata depositata una corona di fiori in memoria di tutte le vittime della Shoah sotto la targa che ricorda Giuseppe e Nedo Nencioni, padre e figlio deportati nei campi di concentramento (il padre Giuseppe vi trovò la morte, il figlio Nedo tornò a casa e dedicò la propria vita alla testimonianza di quelle atrocità raccontandole ai ragazzi nelle scuole).

Alla commemorazione hanno preso parte il sindaco Alessio Spinelli, la vicesindaco Emma Donnini e l'assessore alla cultura Daniele Cei, oltre a diverse associazioni tra cui l'Aned (Associazioni Nazionale Ex Deportati) e l'Anpi (Associazione Nazionale Partigiani Italiani). Studenti protagonisti anche per lo spettacolo “A casa di Anna Frank”, performance rivolta alle scuole ma aperta all’intera cittadinanza, ideata e diretta da Firenza Guidi e realizzata con la compagnia permanente Elan Frantoio, che proseguirà per tutta la settimana presso il Museo Civico e Diocesano di Fucecchio. Domani inoltre, alle ore 11 presso l'auditorium La Tinaia, si terrà la rievocazione dell'Eccidio del Padule di Fucecchio per le scuole, a cura di Graziano Bellini e Letizia Grazzini, durante la quale interverranno testimoni diretti che hanno vissuto sulla loro pelle quella terribile strage tra i quali Vittoria Tognozzi.

