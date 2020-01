Giorno della Memoria, a Montemurlo una targa in ricordo di Marcello Martini

Le celebrazioni del Giorno della Memoria a Montemurlo si chiudono domattina, martedì 28 gennaio, ore 10 al Quercione di via Montalese in località Il Mulino con l'apposizione di una targa in ricordo di Marcello Martini che proprio qui nel 1944, all'età di 14 anni, fu arrestato dai nazi-fascisti e deportato nel campo di sterminio di Auschwitz in Polonia. Marcello Martino è dal 2015 cittadino onorario di Montemurlo ed è scomparso lo scorso 14 agosto all'età di 89 anni. Martini, come tantissimi altri sopravvissuti alla deportazione, ha dedicato la sua vita alla testimonianza e al racconto di quella terribile discesa all'inferno ed è stato autore del libro “Un adolescente in lager. Ciò che gli occhi tuoi hanno visto”. Saranno presenti il sindaco Simone Calamai e l'assessore alle politiche della memoria, Valentina Vespi. L'evento è aperto alla partecipazione della cittadinanza.

