La polizia è intervenuta la notte scorsa in un circolo di Firenze, in via delle Porte Nuove, dopo le segnalazioni di musica ad alto volume e schiamazzi fatte dai residenti.

Quando sono arrivate le volanti, una trentina di persone si sarebbe allontanata dal locale. Dai primi accertamenti gli agenti avrebbero riscontrato che il titolare del locale, un 53enne peruviano, sarebbe privo di licenza e per questo rischia una denuncia per l'apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo.

