Va in pensione Emiliana Giovannetti, il saluto dei vigili del fuoco

Con decorrenza 1° febbraio 2020 un parte di storia del Comando VVF di Pisa se ne va; la Dott.ssa Emiliana Giovannetti va in pensione.

Entrata a far parte della famiglia dei vigili del fuoco nell’agosto del 1978 come Archivista ha proseguito il suo percorso professionale come Operatrice Amministrativa Contabile, Assistente Amministrativa, Collaboratore Amministrativa Contabile ed infine Vice Direttore Speciale Logistico Gestionale.

Responsabile dell’ufficio segreteria e personale Emiliana è stata un importante punto di riferimento per i sette Comandanti Provinciali che si sono avvicendati nel ruolo di Segretaria.

Nel suo percorso professionale ha svolto un importante ruolo all’interno dell’ufficio del Soggetto Attuatore presso la Regione Abruzzo a seguito dello stato di emergenza relativo agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia dell’Aquila e altri comuni limitrofi nell’aprile 2009, dimostrando anche in questa occasione abilità, calma, preparazione e apertura al cambiamento, di fronte agli imprevisti, le crisi e le emergenze che si sono manifestate.

“Ha dimostrato una grande capacità di ascolto, cercando di dare supporto a tutti coloro che ne avessero bisogno, ha mediato in maniera egregia con le organizzazioni sindacali e quindi contribuito a raggiungere accordi sereni, dimostrando diplomazia e un’ ottima propensione al raggiungimento degli obiettivi finali ponendo questioni mirate e trovando spesso soluzioni condivise.” Con queste parole il Comandante Ing. Ugo D’Anna ha congedato Emiliana nel suo messaggio saluto.

