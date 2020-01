Picchia la ex e tenta di entrare in casa, arrestato

Un 32enne è stato arrestato per aver aggredito la sua ex. L'uomo si è appostato fuori casa della ex compagna e quando lei ha aperto la finestra, al piano terra di un condominio, l'ha aggredita colpendola alla testa con un pugno e ha cercato di entrare nell'abitazione.

Un vicino di casa della donna è intervenuto e ha bloccato il 32enne, arrivata la polizia ha arrestato l'uomo, che ora dovrà rispondere delle accuse di stalking, lesioni personali aggravate e tentata violazione di domicilio aggravata.

L'episodio è accaduto ieri pomeriggio a Firenze. Dalle prime ricostruzioni il 32enne avrebbe pedinato la donna con il suo nuovo compagno e poi, quando la coppia è rientrata a casa, si sarebbe appostato nei paraggi nell'attesa che questa aprisse la finestra. A quel punto si sarebbe aggrappato a una persiana e avrebbe cercato di entrare, poi l'avrebbe colpita. La vittima, medicata al pronto soccorso, è stata dimessa con cinque giorni di prognosi per un lieve trauma cranico e per uno stato di forte ansia.

Sempre secondo quanto appreso, il 32enne era già sottoposto a un provvedimento di divieto di avvicinamento alla ex moglie, emesso dal tribunale di Firenze nell'ambito di un precedente procedimento a suo carico per maltrattamenti in famiglia.

Tutte le notizie di Firenze