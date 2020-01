Pisa, il Prefetto Castaldo commemora il Giorno della Memoria

La Commemorazione del Giorno della Memoria si è aperta con la deposizione presso la Questura di una corona di alloro alla targa di Angelo Fiore, Giusto tra le Nazioni e già Questore di Pisa.

Tra le numerose iniziative organizzate dalla Prefettura in collaborazione con il Comune di Pisa, Università degli Studi di Pisa, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio X Ambito Territoriale di Pisa, particolarmente suggestivo l’incontro alla Stazione Leopolda alla presenza di numerosi studenti e docenti, dove dopo gli interventi delle Autorità presenti sono stati eseguiti dal Duo Adar, “Canti e Melodie” della tradizione ebraica.

Nell’occasione il Prefetto Castaldo, ha evidenziato che “mantenere viva la memoria condivisa su una delle pagine più tristi e mostruose dell’umanità, la Shoah, rappresenta non solo un monito ineludibile ma anche un momento di crescita individuale e di coesione civile”.

“Il Giorno della Memoria non è soltanto una ricorrenza, in cui si medita sopra una delle più grandi tragedie della storia, ma è un invito costante all’impegno e alla vigilanza per contrastare chi alimenta l’odio e la discriminazione.

La giornata è proseguita presso la Scuola Superiore Sant’Anna con “Vite Sospese” esperienza virtuale sugli avvenimenti che, nel 1938, strapparono a vita, carriera, studi migliaia di ebrei italiani e stranieri.

Giovedì 30 gennaio 2020 le celebrazioni culmineranno presso l’aula magna del Dipartimento di Filologia Letteratura e Linguistica con una lectio magistralis organizzata dal Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea dal titolo “Donne, Shoah, Resistenza”

Le celebrazioni sono già iniziate lunedì 20 gennaio presso il Palazzo dei Congressi dove circa 1000 studenti delle scuole superiori hanno potuto incontrare Tatiana Bucci, superstite della Shoah.

Si ringraziano per la collaborazione ed il palinsesto ricco di eventi la Questura di Pisa, il Comune e la Provincia di Pisa, il Direttore Scolastico Provinciale, l’Università di Pisa, la Scuola Superiore Sant’Anna, la Scuola Normale Superiore i seguenti enti, associazioni e studenti: ANED sez. di Pisa, ANPI Comitato Prov.le di Pisa, Cise Centro Interdipartimentale di Studi Ebraici, Comunità Ebraica di Pisa,

Un particolare ringraziamento agli studenti e al corpo docente delle scuole per la calorosa partecipazione.

Fonte: Prefettura di Pisa - Ufficio Stampa

