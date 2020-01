I più letti della settimana: Vale Rossi a Cerreto e un ginecologo rinomato ai vertici della classifica

Ritorna la rubrica dedicata al riassunto degli articoli più letti della scorsa settimana su gonews.it. L'articolo ha lo scopo di ricapitolare i fatti rilevanti che hanno caratterizzato la settimana appena passata, siano essi di cronaca nera o di costume o ancora di politica. Il criterio è quello delle letture evidenziate con i dati certificati da Google Analytics. Per scelta della redazione e rispetto nei confronti di chi è toccato da lutti, non saranno evidenziati i numeri degli articoli di cronaca nera. In questo pezzo analizziamo la settimana compresa tra lunedì 20 gennaio 2020 e domenica 26 gennaio 2020.

Fa il botto la coppia di Vip che fa capolino a Cerreto Guidi per un pranzo in un rinomato ristorante di zona: parliamo di Valentino Rossi e di Francesca Sofia Novello. L'articolo è stato aperto più di 23mila volte la scorsa settimana. Un altra persona famosa, almeno nell'Empolese, è il ginecologo Massimo Gabbanini. La lettera di ringraziamento inviata da una sua paziente residente nel Chianti è stata letta e condivisa moltissimo sui social. Sono 21mila le volte in cui la notizia è stata aperta sul nostro sito.

Purtroppo anche la cronaca nera è pane quotidiano per il nostro giornale. Ha destato sgomento la scomparsa a soli 37 anni di Erika Di Carlo, barista amante della sua terra (Cerreto Guidi) e della contrada di Porta Fiorentina. Seguita con apprensione anche la vicenda dell'anziana di Santa Maria scomparsa, ritrovata senza vita nell'Arno lo scorso sabato. Infine il caso dell'anziano morto per il morbo di Creutzfeldt-Jakob, chiamato erroneamente 'mucca pazza'.

Tanti sono stati gli articoli dedicati alla vicenda Vibac di Vinci, dove 120 lavoratori rischiano il posto. Una bella storia da segnalare è quella del portiere del Cambiano United che si è guadagnato il cartellino verde del fair play per aver testimoniato su di un gol valido ma non fischiato. Ancora, il lieto fine per la lettera arrivata con 77 anni di ritardo alla signora Vinicia da parte dell'allora fidanzato Vincenzo. Infine una vicenda internazionale ma dai profondi riflessi toscani: la morte della leggenda del basket Kobe Bryant, cresciuto per parte della sua giovinezza in Toscana e poi tornato più volte in Italia.

