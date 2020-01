Posted Project, il Museo-Vetrina di Laba ospita 'Pagine Piene' di Elena Marini

”Nuovo appuntamento per Posted Project, il museo-vetrina del Dipartimento di Arti Visive della Laba di Firenze. Da giovedì 30 gennaio a giovedì 20 febbraio, gli spazi di via Finlandia 10 ospiteranno le opere di Elena Marini dal titolo “Pagine piene”: una installazione che unisce pagine di quaderno, bianchetto, gesso, acrilico, grafite e pastello.

L'inaugurazione è prevista per giovedì 30 gennaio alle 15. “Nella consapevolezza di ciò che realmente contamina, la parola rimbalza nel palato, la lingua trattiene, la sedimentazione da' forma e in trasparenza, dentro, rimane”, scrive il docente Fabio Cresci nelle note critiche.

Posted Project è uno spazio dedicato a mostre temporanee, in cui gli allievi del dipartimento di Pittura possono esporre opere selezionate dai docenti e che vengono rese visibili al pubblico di passanti, h 24. Il progetto è coordinato dal docente Fabio Cresci e nel corso di tutto l’anno alternerà esposizioni e installazioni di vario tipo. Una opportunità preziosa, per tanti studenti, di farsi notare, mettendo letteralmente in vetrina lavori che riflettono talenti, abilità e sogni professionali.

CHE COSA È POSTED PROJECT - È uno spazio espositivo che assomiglia a una vetrina, adiacente all'aula di Arti Visive della Libera Accademia di Belle Arti di Firenze. La sua particolarità è quella di trovarsi su una linea di confine, tra i laboratori e il marciapiede esterno.

Posted Project può accogliere un solo progetto alla volta, selezionato dai docenti di riferimento tra le numerose opere ancora inedite e realizzate dagli allievi nei laboratori dell’aula di pittura. I lavori vengono visionati, scelti e presentati al pubblico in forma di piccole mostre personali.

Il nome stesso - “Posted” - richiama alla mente il termine “postare”, proprio a indicare un pensiero immediato, quasi istintivo ma anche profondo e sensibile: l'idea stessa dell'opera, frutto della mente creativa del giovane artista. “Posted Project simboleggia il passaggio tra la formazione, la scuola e il mondo del lavoro - spiegano i docenti Fabio Cresci ed Eugenia Vanni -. Un ponte tra la didattica e la professione”.

Fonte: Laba - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze