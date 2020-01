Premio Donna Città di Scandicci, candidature aperte

Fino al 22 febbraio 2020 è aperta la possibilità di presentare candidature per il XII Premio Donna Città di Scandicci. Il tema scelto dalla Commissione per quest'anno è “Moda sostenibile: l’esempio scandiccese nella formazione, ricerca e innovazione”: è quindi possibile per i cittadini proporre nominativi di donne che si siano particolarmente distinte in questo ambito. La candidatura, motivata e accompagnata da un breve curriculum vitae, deve essere indirizzata alla Commissione Pari Opportunità e protocollata al Punto Comune di Piazzale della Resistenza, oppure inviata via Pec all'indirizzo comune.scandicci@postacert.toscana.it . La candidatura prescelta sarà premiata nel corso di una cerimonia pubblica, nell'ambito delle manifestazioni organizzate in occasione della Giornata internazionale della Donna.

