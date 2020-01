Proseguono i programmati incontri con il Coordinamento dei Comitati dei cittadini di Pisa

Nell’ambito dei programmati incontri con il Coordinamento dei Comitati cittadini, il Prefetto Giuseppe Castaldo ha indetto un nuovo incontro per il prossimo martedì 4 febbraio al quale parteciperanno anche il Sindaco di Pisa ed i vertici delle Forze di Polizia.

L’incontro, che fa seguito ad una prima riunione svoltasi nel mese di ottobre 2019 sul tema della sicurezza nella città, sarà l’occasione, alla luce delle iniziative già avviate sul territorio negli ultimi mesi dalle Forze di Polizia, per proseguire l’utile confronto allo scopo di acquisire elementi che consentano di definire ulteriori strategie da mettere in campo per il rafforzamento dell’azione di prevenzione e contrasto all’illegalità nel contesto cittadino, specie del centro storico.

Fonte: Prefettura di Pisa

