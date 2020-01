Rifiuti abbandonati, 900 euro di multe in 10 giorni a Livorno

Proseguono su tutto il territorio comunale i controlli della Polizia Municipale e degli Ispettori Ambientali per contrastare il fenomeno degli abbandoni in strada e il conferimento non corretto dei rifiuti.

A distanza di 10 giorni dal richiamato “giro di vite” su questo versante da parte dell'assessora all'Ambiente del Comune di Livorno Giovanna Cepparello, le indagini si sono concentrate nei giorni scorsi anche in centro ed è stato individuato un cittadino che, nonostante precedenti avvisi, continuava ad esporre rifiuti di ogni tipo sotto i portici di via Grande alle ore più varie del giorno e della notte.

Ciò aveva causato anche le legittime rimostranze degli esercenti e degli abitanti, nonché dei pedoni in transito che lamentavamo condizioni di scarso igiene e decoro in quel tratto di strada. Individuato il trasgressore la multa comminata è stata di 100 €.

Comune di Livorno ed Aamps ricordano che gli abbandoni o I comportamenti non corretti nella gestione dei rifiuti, così come richieste di informazioni o segnalazioni per eventuali disservizi, possono essere inoltrati ai canali dedicati: call center (800031266 da rete fissa, 0586416350 da rete mobile), info@aamps.livorno.it, rifiuti@comune.livorno.it, facebook/app (“Aamps Livorno”).

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Livorno