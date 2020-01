Ruba nelle auto e picchia gli agenti, arrestato 22enne sui colli di Firenze

La notte scorsa, con l’accusa di furto aggravato continuato su autovetture, la Polizia di Stato ha arrestato un fiorentino di 22 anni. Il giovane è stato sorpreso all’opera intorno alle 5.30 in viale Michelangiolo mentre era alle prese con l’abitacolo di fuoristrada.

Alla vista della volante si è dato subito alla fuga, ma dopo un breve inseguimento è stato raggiunto e fermato in piazza Ferrucci. Durante la sua corsa ha anche lasciato cadere parte del bottino dei colpi, ovvero un paio di occhiali da sole e un kit di primo soccorso.

Una volta fermato la polizia gli ha trovato addosso altra refurtiva oltre ad una dose di cocaina. Durante le fasi dell’arresto, il giovane ha anche opposto resistenza sferrando testate e calci contro gli agenti. Al momento sarebbero almeno 6 le autovetture trovate in strada rovistate e con il vetro infranto tra via Ser Ventura Monachi, via dei Bastioni e viale Michelangiolo.

Parte del maltolto è già stato restituito ai legittimi proprietari.

Fonte: Questura di Firenze

