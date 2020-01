Shoah, anche Montecatini avrà le pietre d'inciampo per i suoi 21 deportati

Nell’ultimo Consiglio Comunale, su proposta della consigliera Siliana Biagini, l’assemblea ha votato all’unanimità una mozione tesa a ricordare i cittadini vittime della Shoah che vennero deportati ad Auschwitz dopo esser stati arrestati a Montecatini Terme.

L’elenco delle vittime, reperito presso l’Archivio della Memoria della Deportazione di Milano, comprende 21 persone, alcune delle quali facenti parte di una stessa famiglia.

Fra queste, a titolo di esempio, Massimo D’Angeli, a cui è dedicata la Scuola Materna ospitata presso l’edificio storicamente dedicato a Giovanni Pascoli, che venne arrestato assieme al padre, alla madre e al fratello maggiore anche lui in tenera età.

Per tramandare la memoria di questa tragedia alle giovani generazioni l’Amministrazione Comunale provvederà ad installare delle pietre d’inciampo o altra forma di installazione al suolo che possa in forma singola o per famiglie rappresentare tutti coloro che sono stati loro malgrado protagonisti di questo atto persecutorio.

Fonte: Comune di Montecatini Terme

