Si sono distinti nel loro lavoro: riconoscimenti agli agenti della Municipale di Carmignano

Il 2019 è stato un anno impegnativo sotto molteplici aspetti per la Polizia Municipale di Carmignano. Gli agenti sono, infatti, stati impegnati sul fronte della sicurezza urbana e stradale, sui controlli ambientali e sugli abusi edilizi, nella prevenzione di furti e reati, nelle attività amministrative, in quelle di presidio del territorio in occasione di manifestazioni e fiere pubbliche e molto altro ancora.

Ed è proprio per dare lustro a quanto fatto che giovedì 30 gennaio alle 12.30 in Sala consiliare (piazza V. Emanuele II, 3 Carmignano) verranno consegnati dei riconoscimenti ad alcuni agenti della Polizia Municipale di Carmignano che si sono particolarmente distinti in specifiche attività di controllo sul territorio.

Saranno presenti il sindaco Edoardo Prestanti, la giunta e il comandante della Polizia Municipale di Carmignano Rolando Palagini.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio Stampa

