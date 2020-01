'Sulla Scia dei giorni', dialoghi sul Rispetto al Teatro della Pergola con l'attore Mario Perrotta

È l’attore, autore e regista Mario Perrotta il protagonista del settimo appuntamento del ciclo di incontri ‘Sulla scia dei giorni’ (dedicato quest’anno al tema del Rispetto), ideato e promosso da Fondazione CR Firenze col Patrocinio del Comune di Firenze in collaborazione con il Teatro della Toscana. L’incontro si terrà sabato 1 febbraio alle ore 10.30 al Teatro della Pergola (ingresso libero fino a esaurimento dei posti www.fondazionecrfirenze.it). L’attore interverrà sul tema ‘Rispetto e Memoria’ e sarà introdotto dal giornalista de Il Tirreno Gabriele Rizza.

Il programma prevede 14 appuntamenti, fino al prossimo aprile, con personalità che operano in molteplici campi e di diverse competenze chiamati ad esprimersi sul rispetto in vari ambiti della vita personale e collettiva. Gli altri relatori sono: Elena Cattaneo (8 febbraio), Walter Veltroni (15 febbraio), Giuliana Sgrena (7 marzo), Elena Pulcini (14 marzo), Maria Gabriella Luccioli (21 marzo), Valeria Golino (4 aprile) e Don Armando Zappolini (18 aprile). Gli incontri si svolgono alle 10.30 al Teatro della Pergola, salvo diversa indicazione.

“Il ciclo di conferenza ‘Sulla Scia dei giorni’ – dichiara il Presidente della Fondazione CR Firenze Luigi Salvadori – si è affermato in questi anni per la sua forte connotazione riflessiva su temi importanti, come quello della responsabilità, della dignità e del limite. Il tema del rispetto, scelto per questa edizione, appare più che mai attuale nel contesto sociale in cui viviamo. Un tema che ha evidentemente interessato anche le personalità che hanno accolto il nostro invito a partecipare in qualità di relatori. E’ un altro segno della nostra capacità di essere sempre più una istituzione che vuole aiutare il territorio non solo con le erogazioni ma anche con proposte di altro profilo che sanno suscitare domande e interrogativi sui tempi che stiamo attraversando’’.

Autore, regista e interprete. Riceve il Premio Hystrio alla drammaturgia 2009 con Odissea, il Premio Speciale Ubu 2011 con la Trilogia sull’individuo sociale, il Premio Ubu come Miglior attore nel 2013 per Un bès – Antonio Ligabue e anche il Premio Hystrio Twister 2014 come Miglior spettacolo dell’anno a giudizio del pubblico. Il progetto triennale dedicato all’artista Ligabue, concluso nel maggio 2015 con un evento site specific, ha ottenuto il Premio della Critica 2015 dell’Associazione Nazionale Critici di Teatro e il Premio Ubu 2015 come Miglior progetto artistico e organizzativo. Nel 2015 Milite Ignoto - quindicidiciotto è finalista ai Premi Ubu 2015 come Migliore novità italiana e ricerca drammaturgica. A ottobre 2016 Lireta - a chi viene dal mare è finalista come Miglior progetto artistico ai Premi Ubu 2017. Attualmente è impegnato nella trilogia In nome del padre, della madre, dei figli. Il primo capitolo è finalista ai Premi Ubu 2019 come Migliore nuovo testo italiano.

