Taglio pini a Sorgane, Stella (FI): "Il Comune ripiantumi"

"L'abbattimento di diversi pini, almeno sette, a Sorgane in via Isonzo, priva tutta la zona di un importante polmone verde, l'unico in quell'area. Si tratta di alberi con diversi decenni di vita alle spalle, che rendevano verde il rione e che in estate offrivano refrigerio ai residenti. Ci chiediamo se fosse davvero necessario abbattere tutte quelle piante”. Lo chiede il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella (Forza Italia), a cui diversi abitanti del circondario si sono rivolti per segnalare l'improvvisa opera di abbattimento.

"Esigiamo da Palazzo Vecchio una risposta - aggiunge Stella - e in particolare vogliamo sapere se e quando verrà l'opera di ripiantumazione delle specie arboree tagliate. Dovranno essere concordate con la popolazione, per evitare che vengano piantati alberi brutti e maleodoranti come quelli che stanno crescendo lungo alcuni tracciati della tramvia".

Fonte: Ufficio Stampa

