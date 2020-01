TeatroZero in scena per l'Associazione Milano25 di Zia Caterina

Sabato 1 febbraio alle ore 21.15, si terrà l'evento per l'Associazione Milano25 di Caterina Bellandi, organizzato dal gruppo TeatroZero, presso il Teatro G.Puccini di Altopascio.

Il gruppo “TeatroZero”, nasce per promuovere musica e spettacoli, ma fin da subito, con un occhio rivolto alle tematiche sociali. Da qui l’idea di Maurizio Orselli di costruire un team che portasse avanti il tributo al grande Renato Zero, con l'interpretazione in chiave moderna di Emanuele Ginori.

È una serata in beneficenza per l'Associazione MILANO 25 Onlus di Caterina Bellandi. Da tutti conosciuta come Zia Caterina, ha ereditato il Taxi 'Milano 25' dal compagno Stefano, morto di tumore, trasformandolo in luogo magico, una piccola oasi incantata che, oltre a svolgere il normale servizio di taxi, effettua corse gratuite per l’ospedale a favore dei familiari e dei bambini malati di tumore, quelli che lei definisce i suoi SuperEroi.

Sarà una serata all’insegna della buona musica e della testimonianza di Zia Caterina.

Saranno presenti il corpo di ballo composto da Elisa Baldi, Rachele Beneventano e Valerio Cassa, che accompagneranno con le loro coreografie alcuni pezzi musicali, la presenza di Giulia Ghibli con la sua magica Sand Art, l'accompagnamento live alla chitarra del grande Paolo Ax e le strepitosi voci di Antonella Grattarola e Marinella Marcacci.

Per info e prenotazione dei biglietti chiamare Maurizio (cell. 3404773699) oppure Emanuele (cell. 3935286738).

