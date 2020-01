Ubriaco al volante, col fratello colpisce i poliziotti: due arresti

Due giovani fratelli sono finiti in manette in A1. I due, originari della Romania, sono stati coinvolti in un incidente all'alba di sabato 25 gennaio nel tratto fiorentino dell'autostrada.

Alla guida c'era un 30enne senza patente e che ha destato l'attenzione della polstrada, perché emanava un forte odore di alcol. Condotto in caserma per l'etilometro, si è rifiutato.

Appena ha intuito che i poliziotti gli stavano sequestrando l’auto, ha dato in escandescenze spalleggiato anche dal fratello. I due hanno colpito gli agenti con calci alle ginocchia e pugni al petto, ferendo lievemente i poliziotti. Sono entrambi finiti in manette.

