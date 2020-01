Uomo scomparso a Viareggio, proseguono le ricerche in Toscana

Viktor Qosja, 58 anni, è scomparso il 19 gennaio. L'uomo stava andando a trovare suo fratello e, sceso dal treno, è come scomparso nel nulla. Le ricerche si muovono tra Lucca e Viareggio, città quest'ultima dove vive il fratello di Victor Qosja. La Prefettura di Lucca stamane ha indetto una riunione per fare il punto della situazione e ha avviato una collaborazione congiunta con Caritas, Federazione Tabaccai, Federfarma e Istituti di Vigilanza Privata.

La foto di Victor Qosia

La foto che ritrae l'omo è stata diramata nei centri di ricovero per indigenti, nelle farmacie e nelle tabaccherie, osservatori privilegiati sul territorio. Sono luoghi dove per varie ragioni potrebbe essere transitato lo scomparso. Chiunque riconoscerà dalla foto, è pregato di mettersi in contatto con le forze di polizia, chiamando il 112 o il 113.

Attivati i vigili del fuoco per le ricerche presso la stazione di Altopascio e nelle immediate vicinanze.

Viktor Qosja, secondo quanto fa sapere la figlia, proveniva dal Veneto e ha preso da solo a Prato un treno regionale per Viareggio ma ad Altopascio il convoglio si è fermato per un guasto e i passeggeri sono stati fatti scendere e trasferiti su un autobus sostitutivo. Da questo momento è scomparso. La prefettura di Lucca comunica che nell'immediato sono state avviate le ricerche, come prevede il Piano Provinciale Ricerca Persone Scomparse, da parte degli organi di polizia compresa la polizia ferroviaria.

La descrizione di Victor Qosja

L'uomo è alto 1.70, pesa 75 chili, ha capelli radi bianchi e occhi castani. Indossava pantaloni neri, giubbotto blu, berretto di lana nero. Aveva un trolley rosa.

Non parla italiano, solo inglese e sarebbe diabetico.

