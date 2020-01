Associazione Nazionale Carabinieri, donazione all'Atl Siena Onlus

Bellissimo gesto di generosità da parte dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Castellina e Radda nel Chianti, che ha effettuato una donazione all’ATL Siena Onlus per il Dipartimento della Donna e dei Bambini dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese. La somma donata è il ricavato di un concerto che si è tenuto nel mese di dicembre ed il presidente dell’Associazione, il vice brigadiere in congedo Beniamino De Gaetano, alla presenza del comandante provinciale dei Carabinieri di Siena, colonnello Stefano Di Pace, ha consegnato l’assegno a Katia Landi e Francesco Anichini, rispettivamente presidente e vice presidente dell’ATL Siena Onlus, al professor Mario Messina, direttore del Dipartimento della Donna e dei Bambini, al professor Salvatore Grosso, direttore della Pediatria, e alla coordinatrice infermieristica Giuliana Masiero. «Per il quarto anno consecutivo diamo un nostro contributo per i bambini ricoverati alle Scotte, – dichiara il vice brigadiere in congedo De Gaetano - in questa occasione abbiamo consegnato un assegno all’Associazione Toscana contro le Leucemie e i tumori del bambino, che sarà a disposizione dei piccoli pazienti». Per Katia Landi, presidente Atl Siena Onlus si tratta di «un gesto lodevole, per il quale è giusto ringraziare l’Arma dei Carabinieri. L’Atl opera all’interno della Pediatria ed in particolare dell’oncoematologia pediatrica da oltre 40 anni, siamo felici di portare avanti la nostra attività, è proprio con questi gesti di generosità che riusciamo a portare avanti i sogni e i desideri dei nostri ragazzi». Il colonnello Stefano Di Pace, comandante provinciale dei Carabinieri di Siena, ricorda come «la professione e l’operato dei Carabinieri non siano solamente fatti d’armi, gli aspetti più importanti riguardano proprio questi atti di generosità, testimonianza della vicinanza verso i piccoli pazienti dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese».

Fonte: AOU Senese - ufficio stampa

