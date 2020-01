Avrebbero truffato l'ex calciatore Gamberini: tre condanne

Avrebbero truffato l'ex calciatore Alessandro Gamberini. Per questo due fratelli e un funzionario di banca sono stati condannati in primo grado a 18 mesi di reclusione per concorso in truffa aggravata. Dovranno anche risarcire Gamberini: il giudice ha stabilito una provvisionale di 764mila euro. L'ex giocatore di Bologna, Verona, Fiorentina, Napoli, Genoa e Chievo, denunciò i due nel 2014 raccontando di essere stato truffato da amici che lo avevano convinto ad investire nella loro attività imprenditoriale nel settore tessile convincendolo a firmare una fideiussione da un milione di euro. Le ditte dei due fratelli, però, sono fallite e la banca di cui erano clienti ha chiesto di escutere la fideiussione sottoscritta da Gamberini. Ma secondo il giudice anche il funzionario di banca si era prestato alla truffa ed è stato condannato ad 1 anno.

