Lotti e Cantini (Pd), interrogazione sulla nuova caserma dei vigili del fuoco di Petrazzi

Il deputato Luca Lotti ha depositato oggi una interrogazione urgente, sottoscritta anche dall’on. Laura Cantini, indirizzata al ministro dell’Interno Luciana Lamorgese in cui i parlamentari del Pd chiedono notizie certe sulla situazione della nuova caserma del distaccamento dei vigili del fuoco di Castelfiorentino.

Nell’interrogazione si ricorda che il distaccamento di Castelfiorentino svolge il suo importante lavoro su un ampio territorio compreso tra le provincie di Firenze, Pisa e Siena: si tratta di un comando composto da circa 30 persone che nel corso dell'anno sono chiamati a svolgere circa 650 interventi. In questo contesto, ricordano Lotti e Cantini, lo stabile che ospita i vigili del fuoco dal 1973, nonostante gli interventi di mantenimento, che nel corso degli anni sono stati svolti in «economia», si trova oggi in uno stato di grave deterioramento e dunque non è più idoneo a svolgere e a supportare le attività del distaccamento. In conseguenza di questa situazione con un decreto ministeriale del Mef del 24 febbraio 2017 è stato approvato l’acquisto di un immobile nel comune di Castelfiorentino (località «Malacoda»). “Chiediamo al ministro dell’Interno - spiega l’on Lotti - se sia già stato dato mandato ai competenti uffici di provvedere alla liquidazione degli importi finalizzati all'acquisto dell'immobile e se sono state avviate nel contempo tutte le procedure e interventi necessari affinché i lavori di adeguamento della nuova sede possano avere inizio, così come previsto dal citato decreto del Ministero dell'Economia. In caso contrario - aggiunge Luca Lotti - chiediamo al ministro dell’Interno quali siano le motivazioni per cui non si sia ancora provveduto e quali urgenti iniziative di sua competenza intenda assumere per evitare ulteriori ritardi”.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Castelfiorentino