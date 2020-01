Nuovi corsi Asev: dalla fatturazione elettronica alla guida del muletto

Forte dei numeri dell’anno 2019, con oltre 1200 allievi formati e 70 attività realizzate, ASEV propone come di consueto il catalogo dell’offerta corsi per il primo semestre primo semestre 2020. Tornano le attività di riqualificazione per adulti, di aggiornamento supporto e consulenza per le aziende, ma anche i moduli di inglese per bambini e ragazzi, in svolgimento nella sede di via delle Fiascaie ad Empoli.

Da febbraio riparte la programmazione delle attività più richieste, come l’haccp e il carrellista, ma anche tutti gli altri corsi utili all’inserimento lavorativo e di aggiornamento professionale. Nuove edizioni dei corsi per l’acquisto e l’utilizzo di fitosanitari, in prima formazione e aggiornamento, ad Empoli e sul territorio di Firenze e Pistoia merito della collaborazione con CIA – Confederazione Italiana Agricoltori.

I ristoratori e tutti coloro che operano nel settore alimentare potranno, nell’empolese, acquisire le attestazioni di legge per la lavorazione e somministrazione de alimenti senza glutine: in marzo i corsi in collaborazione con Associazione Italiana Celiachia.

Da quest’anno riprende avvio anche il corso “Elementi di contabilità”, ove dottori commercialisti esperti di settore illustreranno, oltre alle classiche nozioni sulla prima contabilità, le novità legate alla fatturazione elettronica.

A grande richiesta prenderà avvio anche a Empoli il corso per Responsabile Tecnico dell’attività di Gommista, con il quale si acquisisce la qualifica abilitante per l’accesso alla professione ai sensi dell’Accordo Stato Regioni n. 124 del 12.7.2018.

Corsi di lingua, di informatica base o specifici come il corso per disegno CAD abbigliamento e molto altro completano il catalogo dell’offerta formativa che rimane comunque in continuo aggiornamento!

Consulta il catalogo completo dei corsi sul sito www.asev.it oppure chiedi informazioni direttamente presso la segreteria di via delle Fiascaie 12 a Empoli, dal lunedì al giovedì in orario continuato 9:00 – 18:00, venerdì 9:00 – 16:00. Telefono 0571 76650.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti sull’attività formativa è possibile contattare Valentina Sieni scrivendo a v.sieni@asev.it

Fonte: ASEV - Ufficio stampa

