Dai controlli stradali i finanzieri risalgono a uno spacciatore e lo fanno arrestare

Nel quartiere pisano di Porta a Lucca la guardia di finanza ha arrestato un pusher tunisino. I baschi verdi hanno intimato l’alt a un'auto sospetta, con a bordo 2 soggetti italiani. L’ispezione all’interno del veicolo ha consentito di rinvenire varie dosi di eroina (circa 3 grammi). L’atteggiamento evasivo e preoccupato dei 2 quarantenni, uno dei quali residente a Pisa, non ha convinto i militari che poco prima avevano osservato un incontro sospetto con un terzo soggetto, successivamente identificato come spacciatore. La perquisizione nella sua l’abitazione dello spacciatore hanno permesso il sequestro di 19 dosi di eroina, 2 grammi di hashish e materiale utilizzato per il confezionamento della droga. Il trentacinquenne tunisino, già gravato da numerosi precedenti specifici, è stato arrestato e processato per direttissima.

