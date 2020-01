DemFestival, circa 1.200 partecipanti al debutto di Empoli

Sono statti quattro giorni straordinari, centinaia di persone hanno affollato il palazzo delle esposizioni di Empoli, che è stato il teatro della prima edizione del Dem festival.

Da giovedì 23 a domenica 26 gennaio tanti gli eventi di politica, cultura, intrattenimento, trenta ospiti provenienti da tutta Italia, quindici associazioni presenti con i loro stand, quindici laboratori per bambini, almeno trecento partecipanti per ciascuna giornata.

Soddisfatto e felice per l’esito dell’iniziativa, che era una scommessa per il nuovo format proposto è Lorenzo Cei, segretario del Pd di Empoli:“Politici, accademici, giornalisti, artisti delle più diverse estrazioni. Più di cento volontari pronti a dare una mano.

La prima edizione del Dem Festival è stata tutto questo ed è stata soprattutto un grande occasione per ribadire i valori fondanti dell’impegno politico: apertura, dialogo, inclusione, senso di appartenenza.

Al Dem Festival tutti hanno potuto toccare con mano come la politica significhi cultura, dibattito, volontariato, darsi da fare per gli altri e anche, perché no, provare a cambiare il mondo.

Sono orgoglioso di poter affermare che grazie all’esperienza amministrativa e politica di Brenda Barnini, al protagonismo della mia generazione e al senso di appartenenza di una comunità intera, a Empoli sta nascendo una speranza nuova e autentica per tutti i democratici d'Italia.”.

Il successo della prima edizione ha convinto gli organizzatori a cominciare già a pensare a quello che potrà essere il Dem festival 2021.

Fonte: Pd Empolese Valdelsa

