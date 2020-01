Donazione dal nido di Altopascio al Meyer di Firenze

Dai piccoli di Altopascio ai piccoli del Meyer, uniti sul filo della solidarietà e della condivisione. È una donazione speciale quella che l’asilo nido comunale “Primo volo” di Spianate, insieme con il settore servizi al cittadino del Comune, ha effettuato in favore dell’Ospedale pediatrico Meyer. Un atto di generosità, indirizzato alla Fondazione Meyer proprio nel periodo natalizio, per sostenere l’operato dei medici e del personale ospedaliero, che mettono sempre al centro della loro azione il benessere del bambino e delle famiglie, esattamente come fanno l’asilo nido comunale e i servizi sociali ed educativi del Municipio altopascese.

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio stampa

