Donne, Shoah, Resistenza: a Palazzo Matteucci la lezione magistrale di Liliana Picciotto Fargio

“Donne, Shoah, Resistenza” è il tema della lezione magistrale che Liliana Picciotto Fargion, del CDEC Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, terrà per il ciclo di appuntamenti “Giorni della Memoria”. L’incontro si svolgerà giovedì 30 gennaio alle 10 nell’Aula magna del Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica dell’Università di Pisa a Palazzo Matteucci (Piazza Torricelli, 2).

Alla lezione saranno presenti i ragazzi e le ragazze del Liceo Scientifico U. Dini di Pisa; sono inoltre previsti gli interventi di Roberto Rugiadi, figlio della livornese Frida Misul ebrea sopravvissuta ai campi di sterminio, e di Maurizio Gabbrielli, presidente della Comunità Ebraica di Pisa. Chiuderanno la mattinata alcune canzoni di Frida Misul cantate da Piero Nissim.

L'evento è organizzato nell'ambito del programma dei "Giorni della Memoria", in occasione dell’uscita dei volumi, curati da Fabrizio Franceschini, “Frida Misul, Canzoni tristi. Il diario inedito del Lager”, e Per “Frida Misul. Donne e uomini ad Auschwitz”, editi da Salomone Belforte & C.

Fonte: Università di Pisa - Ufficio Stampa

