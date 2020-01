Finali provinciali U12 Uisp a Montespertoli, i risultati

Domenica di grande sport e di festa quella che sia svolta al Palalessandro domenica 26 gennaio con le finali provinciali U12 Uisp.

La squadra under 12 Montesport allenata dal team Pistolesi/Buoncristiani ha partecipato di diritto alla fase finale del Campionato di categoria dopo aver vinto il girone A portando a casa un bottino di 23 punti, davanti a Milleluci a quota 19 punti. Oltre alle nostre atlete, hanno partecipato alla tranche finale anche le società Milleluci, Valdarnoinsieme (sul gradino più alto del girone B)e Benedetto Varchi. Nella mattinata di domenica le nostre ragazze hanno passato il turno nello scontro diretto contro la seconda del girone B. Un match che il nostro under 12 ha Vinto 2 a 1 aprendosi le porte per la finale per il primo e secondo posto. Nel pomeriggio è andata di scena la finalissima tra Montesport e ValdarnoInsieme. È stata una finale combattuta in cui le giovani atlete si sono battute punto a punto fino al set finale che ha premiato la grinta, il gioco e la preparazione atletica delle Montespertolesi. Il match si è concluso 2 a 1 con l’ultimo set chiuso 15-8 per il Montesport in cui Le nostre atlete hanno fatto valere la propria superiorità’ salendo cosi sul gradino più alto del podio provinciale UISP.

Questa la classifica finale:

1 montesport

2 valdarno insieme

3 milleluci

4 benedetto varchi

È stata una domenica emozionante di sport culminata con la premiazione delle squadre da parte del sindaco Alessio Mugnaini, ma anche una domenica all’insegna della festa e della solidarietà. Buon cibo, musica e divertimento organizzato dal gruppo dei genitori delle atlete under 12 e under 13 hanno infatti accompagnato tutta la giornata. Al termine della giornata, i genitori hanno inoltre fatto una donazione al gruppo “Incontriamoci al Parco” che porta avanti progetti e e attività di integrazione e di inclusione per soggetti con handicap.

Fonte: Ufficio Stampa

