Furbetti dei prezzi, scovato distributore di carburante non in regola nelle Crete Senesi

Controlli della Guardia di Finanza nel settore della distribuzione stradale di carburanti e in materia di circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa.

Le Fiamme Gialle senesi hanno riscontrato il mancato rispetto degli obblighi di trasparenza e informazione dei prezzi applicati al pubblico da parte di un distributore di carburante situato nelle Crete Senesi. Il trasgressore dovrà al Comune di competenza sanzioni sino a 3 mila euro.

I militari, dapprima, hanno provveduto a verificare che i prezzi fossero esposti in modo visibile dalla carreggiata, hanno poi verificato il rispetto dell’ordine dall’alto verso il basso sulla cartellonistica e l’esposizione per ciascuna tipologia di carburante nonché degli importi applicati in modalità non servito. Il controllo così eseguito ha permesso di accertare la mancata corrispondenza tra il prezzo del prodotto g.p.l. uso autotrazione esposto e pubblicizzato con quello effettivamente praticato ai consumatori.

La normativa di settore prevede che il gestore del distributore riferisca al Ministero dello Sviluppo Economico i prezzi praticati ogni settimana e, ogniqualvolta si verifichi un aumento, anche con cadenza infrasettimanale. Gli importi, così comunicati, vengono resi pubblici sul portale internet del suddetto Ministero, con lo scopo di consentire ai consumatori di consultare, in tempo reale, i prezzi di vendita dei diversi carburanti praticati effettivamente dai distributori di tutta Italia e scegliere, in questo modo, in maniera più consapevole dove rifornirsi: questa procedura di monitoraggio costituisce un supporto conoscitivo per i cittadini che, in tal modo, possono essere tutelati da eventuali frodi.

