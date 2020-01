La Cassa di Risparmio di Volterra ha messo in atto nell'imminente misure urgenti volte a limitare ulteriormente i rischi di attentato agli ATM, a rinforzo degli attuali presidi attualmente già presenti.

"In un arco temporale ristretto, metteremo in atto un programma che prevede altre implementazioni dei sistemi di sicurezza e di protezione strutturale, volte a inibire e neutralizzare le azioni criminose".

Fonte: Ufficio Stampa

