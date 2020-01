Gesti e parole di papa Bergoglio, la mostra alla Misericordia di Montelupo

Arriva anche a Montelupo Fiorentino la mostra “Gesti e parole. Jorge Mario Bergoglio, una presenza originale”, dedicata alla persona del Papa Francesco nella sua formazione umana e intellettuale, per comprendere da dove nasce la sua personalità affascinante e rivoluzionaria.

La mostra sarà visitabile dal 2 al 9 Febbraio presso la Cappella della Misericordia in Via Baccio da Montelupo n.39.

Ingresso libero. Gli orari di apertura sono: dalle 16 alle 20 e alcune mattine, dalle 10 alle 12, su prenotazione, contattando Giulia Fiorini al numero 3665848929.

“Gesti e parole. Jorge Mario Bergoglio, una presenza originale”, dedicata alla persona del Papa Francesco nella sua formazione umana e intellettuale, per comprendere da dove nasce la sua personalità affascinante e rivoluzionaria, sta percorrendo le città e i quartieri della diocesi di Firenze per permettere a tutti di conoscere Papa Francesco al di là degli stereotipi con cui spesso viene presentato. La Mostra è organizzata dall’Arcidiocesi di Firenze in collaborazione con la Parrocchia e la Misericordia di Montelupo.

La Misericordia di Montelupo è un’Associazione di Volontariato che ha come scopo la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso molteplici attività rivolte al prossimo. Il nostro impegno quotidiano sul territorio è espletato attraverso il contributo di dipendenti, ma soprattutto dei Volontari che si dedicano ai servizi sanitari, di protezione civile, di supporto e sostegno alla popolazione.

La Mostra è stata presentata per la prima volta nell’anno 2018 al Meeting per l’amicizia fra i popoli di Rimini ed è realizzata da un gruppo di studiosi della figura del Papa argentini e brasiliani che hanno avuto accesso alle testimonianze dirette di chi ha condiviso i vari momenti della vita di Jorge Mario Bergoglio.

misericordiamontelupo.it

La pagina Facebook dell’evento

Fonte: Misericordia di Montelupo Fiorentino

Tutte le notizie di Montelupo Fiorentino