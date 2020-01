IIS Ferraris Brunelleschi, borsa di studio Elmas per diplomati meritevoli

Anche quest'anno gli studenti dell'IIS Ferraris-Brunelleschi che hanno conseguito il diploma in elettrotecnica 2018-19 potranno partecipare alla borsa di studio di mille euro messa a disposizione dalla ditta Elmas. Sarà assegnata allo studente di quinta che ha evidenziato spiccate doti tecniche e intende proseguire gli studi universitari in ambito tecnico o vuole iniziare a lavorare nel campo per cui ha studiato.

L'individuazione dello studente sarà fatta dal direttore di Elmas Stefano Mancini, dalla preside Daniela Mancini e dai professori e coordinatori delle quinte Marta Cinelli, Fabrizio Frati, Piero Simoni e Brunello Pecchioli. Il vincitore della borsa di studio potrà pure effettuare un periodo di stage presso Elmas.

La consegna del premio sarà effettuata venerdì 31 gennaio alle ore 12 all'IIS Ferraris di Empoli, sarà presente l'assessore Giulia Terreni.

Tutte le notizie di Empoli