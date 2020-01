Il sindaco ringrazia don Joe Lucchesi: "Parroco sincero e autentico"

Nei giorni scorsi la comunità di Stabbia e non solo ha salutato Don Joe Lucchesi, scomparso all’età di 97 anni. L'amministrazione comunale di Cerreto Guidi ha partecipato esprimendo parole di ringraziamento per il priore per oltre 50 anni presente con la sua azione pastorale sul territorio. “Don Joe - commenta il Sindaco Simona Rossetti - ha rappresentato un’istituzione, ha coinvolto tante persone, giovani e bambini con le sue attività. Ha avuto il coraggio di rompere gli schemi e di superare le divisioni politiche. Un parroco coerente,sincero e autentico che ha sempre dimostrato profondo rispetto delle persone e delle istituzioni. Per questo tutti noi lo ringraziamo”.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa

