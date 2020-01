In arrivo a Firenze 22 nuovi agenti di polizia

In arrivo a Firenze altri 22 agenti di polizia entro aprile: ad annunciarlo è il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese in una conferenza stampa al termine del Cosp provinciale di oggi.

"Abbiamo detto che fra 2018 e il 2019 ne sono arrivati 130 in più - ha ricordato Lamorgese -, però già quest'anno sono previste innanzitutto 22 unità appartenenti alla polizia di Stato, e poi è prevista per l'Arma dei Carabinieri una rimodulazione degli organici nelle 12 stazioni, e anche per la guardia di finanza ho avuto assicurazioni che si arriverà alla copertura, alla pianificazione degli impieghi, cercando di coprire le carenze sul territorio, ricorrendo a coloro che stanno terminando i corsi specifici di formazione".

