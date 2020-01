La senatrice Nisini (Lega) incontra delegazione dei riders di Firenze

La Senatrice Tiziana Nisini, segretario del Senato e membro della commissione lavoro ha incontrato, insieme al consigliere del capoluogo in città metropolitana Alessandro Scipioni, e al capogruppo in consiglio comunale Federico Bussolin, i rappresentanti della categoria di Riders di Firenze nelle persone di D’Onofrio Marco, Sergio Dore e Angelo Aquilani per ascoltare le problematiche degli operatori del settore su tutto il territorio nazionale ed in particolare in quello della città di Firenze.

"È stato importante incontrare una delegazione dei riders a Firenze.

Questo governo ostinatamente continua con il suo atteggiamento pregiudiziale a non ascoltare i lavoratori. L’hanno detto gli stessi riders in audizione in senato e l’ho ribadito nel mio intervento in aula.

La Lega vuole portare avanti le istanze dei lavoratori mentre il governo giallo rosso continua in maniera ottusa e prepotente a varare provvedimenti che ledono i lavoratori stessi. Noi continueremo a monitorare la situazione e portare avanti le istanze del territorio anche a livello nazionale” ha dichiarato la Senatrice Nisini al termine dell'incontro.

Fonte: Ufficio Stampa

