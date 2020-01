Lotta all'evasione rispettando la privacy: convegno sul futuro del fisco

Le nuove tecnologie, in particolare l'utilizzo dei “big data” e “machine learning” (intelligenza artificiale), sono un'opportunità per realizzare un fisco intelligente che, al tempo stesso, semplifichi la vita al contribuente e renda più facili i suoi adempimenti. Queste nuove tecnologie possono rivelarsi uno strumento per ridurre in maniera significativa l'evasione fiscale, con interventi preventivi ed equi. Una possibile obiezione all'utilizzo di queste nuove tecnologie sono i rischi di violazione della privacy dei contribuenti: si tratta di una minaccia reale? Per rispondere, gli esperti si domandano che cosa significa utilizzare in maniera concreta le nuove tecnologie e tradurre nella pratica queste considerazioni, con l’intento di migliorare la normativa e l’efficacia del fisco, grazie a un approccio condiviso per misurare i costi e i benefici.

Sono questi i temi affrontati durante il convegno “Il Fisco del futuro: nuove tecnologie, semplificazione tributaria e lotta all’evasione”, in programma venerdì 31 gennaio (dalle ore 14.00 in aula magna), organizzato dall'Istituto di Economia della Scuola Superiore Sant'Anna con il contributo del progetto H2020 Growinpro finanziato dalla Commissione Europea e del Dipartimento di Eccellenza EMbeDS (Economics and Management in the Era of Data Science) della Scuola Superiore Sant’Anna. Sono stati invitati a partecipare come relatori Alessandro Santoro (Università di Milano-Bicocca), Maria Cecilia Guerra (Ministero dell’Economia e delle Finanze), Pasquale Tridico (Inps), Giuseppe Virgone (pagoPA). Contribuiscono alla discussione Giovanni Dosi, Alessandro Nuvolari e Andrea Roventini, docenti all'Istituto di Economia della Scuola Superiore Sant’Anna e Giovanni Comandè, docente all'Istituto Dirpolis (Diritto, Politica, Sviluppo) della Scuola Superiore Sant'Anna.

Chi sono i relatori.

Alessandro Santoro. Professore ordinario di scienza delle finanze presso il DEMS dell’Università di Milano-Bicocca. E’ stato esperto tributario presso il Secit (Ministero delle finanze) dal 1999 al 2004, consigliere del vice-ministro all’economia e alle finanze dal 2006 al 2008 e consigliere economico del presidente del consiglio dei ministri dal settembre 2014 al dicembre 2016. Le sue principali pubblicazioni riguardano l’impatto delle misure di contrasto dell’evasione fiscale, gli studi di settore, i diversi modelli di tassazione familiare e la misura della disuguaglianza.

Maria Cecilia Guerra. Sottosegretaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze. E' docente di Scienza delle finanze presso l’Università di Modena e Reggio Emilia. È stata senatrice nella XVII legislatura e capogruppo di Articolo Uno - Mdp - Liberi e Uguali. È stata sottosegretario presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali durante il governo Monti e viceministro presso lo stesso Ministero, con delega anche alle Pari opportunità, durante il governo Letta.

Pasquale Tridico. Professore ordinario in Politica economica presso l’Università Roma Tre e coordinatore del corso di Laurea Magistrale 'Mercato del lavoro, relazioni industriali e sistemi di welfare’, Pasquale Tridico ha svolto attività di ricerca in diverse Università europee e negli Stati Uniti. Da maggio 2019 è Presidente dell'INPS.

Giuseppe Virgone. Ha un'esperienza trentennale nel settore ICT in ambito bancario. Nel 2016, entra nel Team per la Trasformazione Digitale dove fino al 15 settembre del 2019 ha ricoperto il ruolo di Responsabile dei Pagamenti Digitali, Responsabile Strategico del progetto IO e dei rapporti con gli stakeholder. Attualmente è amministratore unico di PagoPA.

Fonte: Scuola Sant'Anna - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Pisa