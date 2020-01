Maestri di sci e snowboard si formano sulla Montagna pistoiese

Sono aperte le iscrizioni ai corsi di qualifica per Maestri di sci alpino e di Snowboard. Collegio Regionale Maestri di Sci e Omnia Confcommercio insieme per 2 nuovi corsi.

Dopo il successo riscosso durante le precedenti edizioni, torna il percorso formativo dedicato a chi vuole fare della propria passione per gli sci una professione e, quest’anno, raddoppia la propria offerta.

Gli amanti dello Snowboard potranno infatti trovare un corso a loro dedicato che li porterà a diventare maestri di questa disciplina.

Promossi da Collegio Regionale Maestri di Sci e Omnia Formazione – l’agenzia formativa di Confcommercio – e riconosciuti dalla Regione Toscana, i due corsi aprono le porte della Montagna Pistoiese ai giovani aspiranti maestri provenienti da tutta Italia.

I partecipanti avranno infatti l’opportunità di formarsi all’interno del comprensorio sciistico più qualificato dell’Appennino per piste e impianti, affiancati da professionisti del settore e Istruttori Federali della F.i.s.i..

I percorsi formativi – della durata complessiva di 600 ore – si svolgeranno da marzo/aprile 2020 fino ad aprile 2021 e prevederanno una parte teorica presso la Sede Omnia Confcommercio di Pistoia, durante la quale gli aspiranti maestri si confronteranno con materie legate alla conoscenza del contesto montano, la gestione della comunicazione, le lingue straniere e il marketing. Questa sarà seguita da una parte pratica che si differenzierà per gli aspiranti Maestri di sci e di snowboard e avrà luogo prevalentemente presso il comprensorio sciistico dell'Abetone oltre a prevedere esperienze sui principali ghiacciai alpini in Italia e all’estero.

Si tratta di un’opportunità formativa che offre ai giovani una preparazione qualificata e orientata a formare professionisti in grado di spendere le proprie competenze non soltanto sulla Montagna Pistoiese, qualificandone l’offerta, ma anche in altre località a livello europeo.

La figura del maestro di sci e del maestro di snowboard rappresentano, infatti, un anello fondamentale nella filiera del turismo bianco: è da queste che si determinano a primo impatto percepito il grado di professionalità e la qualità dell’accoglienza offerte dall’intero comprensorio sciistico.

Le due figure professionali rappresentano inoltre l’importante opportunità per chi vive in montagna di uno sbocco occupazionale “a casa propria”, magari dopo aver guadagnato esperienze in giro per le principali stazioni alpine.

Fino alle ore 23:59 del 29 Febbraio 2020 i candidati potranno iscriversi alle selezioni:

• inviando o consegnando la documentazione agli di Omnia Formazione, Viale Adua 126/4

• per posta certificata all’indirizzo selezionemaestrisci@legalmail.it

• per fax al numero 0573/991591

Per accedere ai corsi è infatti obbligatorio il superamento di una prova di selezione, strutturata in più prove attitudinali pratiche, fra le quali le spettacolari prove di slalom gigante cronometrato (vere e proprie gare gestite come le gare di Coppa del Mondo) – che si svolgeranno, presso gli impianti dell’Ovovia nel comprensorio di Abetone nelle seguenti date:

• nei giorni 9-10-11-12 Marzo per l’accesso al corso Maestri di Sci

• nei giorni 16-17-18-19 marzo per per l’accesso al corso Maestri di snowboard

I moduli per l’iscrizione ai corsi sono disponibili presso gli uffici Omnia Formazione oppure scaricabili dal sito www.formazioneomnia.it

Sono attive per i partecipanti, nei giorni delle selezioni, convenzioni specifiche con gli alberghi del comprensorio. Per Info contattare - info@abetoneapm.it

Per informazioni: tel. 0573/991584 e-mail formazione@confcommercio.ptpo.it.

Fonte: Confcommercio Prato Pistoia

