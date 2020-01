Non risponde ai familiari da due giorni, carabinieri sfondano la porta di casa e lo salvano

Da due giorni il fratello 70enne con problemi di salute non rispondeva al telefono e nemmeno al campanello di casa. Così i carabinieri sono intervenuti a Sovicille, nel Senese. Le luci in casa erano accese ma i parenti non avevano delle chiavi di scorta per poter controllare all'interno. I militari hanno così deciso di sfondare la porta d'ingresso, trovandolo a terra in camera da letto, in preda a una crisi respiratoria. Subito la chiamata d'urgenza ai soccorsi. L'uomo è stato trasferito alle Scotte di Siena e ricoverato in prognosi riservata. Adesso è fuori pericolo di vita.

Tutte le notizie di Sovicille