Nuovo mercato domenicale a Cantagrillo, avvio fissato

Il progetto, ideato e promosso dall’assessorato al commercio del Comune di Serravalle, di un mercato sperimentale da tenersi la prima di domenica di ogni mese nella zona del parcheggio delle piscine di Cantagrillo dalle 8 alle 18, prenderà il via questa domenica. Il mercato partirà appunto a febbraio e terminerà a maggio per poi riprendere dopo l’estate da ottobre fino a dicembre. Si tratta di una prima volta dal momento che a Cantagrillo non si era mai tenuto un mercato con cadenza fissa. “L’idea nasce dalla volontà di rilanciare la zona di Cantagrillo – dice l’assessore al commercio, Benedetta Vettori – e offrire un’opportunità in più a chi lavora nell’ambito del settore dei mercati sfruttando un’area che si presta a questo tipo di iniziativa. Ringrazio Silvia Pretelli del Suap e le associazioni di categoria che hanno accolto il progetto in maniera positiva”.

Fonte: Comune di Serravalle Pistoiese - Ufficio stampa

