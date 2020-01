Offese razziste dell'autista del bus a Firenze: "Quando arriverà Salvini vi spazzerà via tutti"

"Quando arriverà Salvini vi spazzerà via tutti" e altri epiteti ingiuriosi contro chi è del colore della pelle diverso dal proprio. Queste inaccettabili parole sono state pronunciate, secondo il racconto di Lina Callupe alla stampa locale, da un conducente di un bus Ataf a Firenze, lungo la linea 23. Tutto sarebbe cominciato per la donna, originaria del Perù ma da 25 anni in Toscana, quando alle 8 di domenica scorsa è salita sul bus in direzione Porta al Prato. Quando ha visto che il mezzo era rimasto fermo, ha chiesto quando sarebbe ripartito. La risposta del conducente è stata alterata e affatto professionale: "Parto quando mi pare e tu la mattina presto non devi rompermi i c...". Alla stessa richiesta di alcuni ragazzi di colore li avrebbe apostrofati come "migranti di m...". Del fatto sono stati informati i carabinieri e presto la donna sporgerà denuncia per discriminazione razziale. Ataf ha ricevuto la missiva e conferma che farà accertamenti.

